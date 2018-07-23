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عاجل.. "داعش" يعلن مقتل زعيمه في الشيخ زويد بسيناء

الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:45 ص
عاجل.. داعش يعلن مقتل زعيمه في الشيخ زويد بسيناء
الإرهابي أبو جعفر المقدسي
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اعترف تنظيم "داعش" الإرهابي، في سيناء، بمقتل أحد قادته، وهو أبو جعفر المقدسي، حيث نشر رسالة مقتضبة بذلك عبر قنوات التنظيم في موقع التواصل "تليجرام"، على شكل ملصق مع صورة لرجل ملتح يرتدي معطفا وقبعة، دون ذكر تفاصيل كيف ومتى قتل.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن مصدر أمني، لم يذكر اسمه، أن هذا الشخص هو زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "الشيخ زويد" بشمال سيناء.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطارد الجيش المصري الإرهابيين، في عملية ضخمة بدأن منذ شهر فبراير الماضي للقضاء على التنظيم الإرهابي، في العملية المعروفة بـ"سيناء 2018".
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