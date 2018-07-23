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عاجل.. الزمالك: فرجاني ساسي سيصل القاهرة خلال 48 ساعة.. وهذا موقف كهربا!

الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:09 ص
عاجل.. الزمالك: فرجاني ساسي سيصل القاهرة خلال 48 ساعة.. وهذا موقف كهربا!
فرجاني ساسي
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الفجر الرياضي
 

قال المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، إن المغربي فرجاني ساسي سيصل القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة لتحديد مصيره مع القلعة البيضاء.

 

وأضاف "أمير مرتضى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج"اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز ، مساء الأحد أن اللاعب طارق حامد ومعروف يوسف ومحمود كهربا أبدوا رغبتهم بالبقاء في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع: " صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم طارق حامد سيتحدد مصيره مع الزمالك بشكل نهائي فى جلسة مع السويسري كريستيان جروس، الاثنين"، منوها أنه تحدث مع لاعبي الزمالك خلال جلسته مع الفريق تحقيق البطولات قبل الحديث في المطالب الشخصية والمقابل المادي.

 

وأشار "أمير مرتضى" إلى أن أيمن حافظ مستمر مع الزمالك بصلاحياته كمدير للجهاز الإداري.

 

 

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