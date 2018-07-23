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"الزراعة": مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض.. ولا نستورده من أي دولة في العالم

الإثنين 23/يوليه/2018 - 07:46 ص
الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض.. ولا نستورده من أي دولة في العالم
الدكتور حامد عبد الدايم
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أمنية فوزي
 
أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض من البيض، وأن مصر تصدر البيض ولا تستورده من أي دولة في العالم؛ ولا الصين ولا غيرها.

وناشد "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأحد، المواطنين بالتفكير قبل تصديق أي شيء يسمعونه، لافتًا إلى أن الهدف من وراء نشر الشائعات هو البلبلة وإثارة الفوضى.

وتابع: "نواجه جماعات منظمة في الداخل والخارج لنشر الشائعات، هذه حرب ولابد من مواجهتها بمنتهى القوة".
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