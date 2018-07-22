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مي كساب تشارك جمهورها كواليس تسجيل ألبومها الجديد

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:57 ص
مي كساب تشارك جمهورها كواليس تسجيل ألبومها الجديد
مي كساب
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة مي كساب كواليس تسجيل ألبومها الجديد، لتشوق جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام". 

وعلقت قائله "من كواليس ألبومي الجديد أنا لسه هنا 2018". 

الجدير بالذكر أن الفنانة مي كساب، شاركت مؤخرًا في مسلسل "واكلينها والعة"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني وبطولة "الفنان شريف رمزي، مي سليم، ياسر الطوبجي، إنجي وجدان، ميمي شامي، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب، محمد متولي، خالد عليش، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، إخراج تغريد العصفوري، ماري بدير، إنتاج شادوز لأحمد حلمي، وإيهاب السرجاني".



من تسجيل ألبومي الجديد #انا_لسه_هنا 2018#مي_كساب

A post shared by OmFaridawaDalida (@maiikassabofficial) on

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