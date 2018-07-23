أمير مرتضى منصور: ميدو وباتشيكو طلبا تعييني في الزمالك ووالدي رفض!

قال المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، إن تعيينه فى القلعة البيضاء تكليف، ويعمل متطوعاً حبا فى البيت الأبيض ويطالب بمحاسبته على عمله.

وأضاف "أمير مرتضى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد: "أحمد حسام ميدو وباتشيكو طلبا تعييني في منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك من قبل ولكن والدي رئيس الزمالك المستشار مرتضي منصور رفض".

وتابع: "هناك من حاربوني بالشائعات ولكن فى النهاية ظهرت الحقيقة بأننى على حق"، منوها أن خدمة نادي الزمالك التطوعي كانت حلم يداعب خياله منذ صغره.

وشدد "أمير " على أنه سيعمل على هيكلة قطاع الكرة بالزمالك بشكل متكامل لربط قطاع الناشئين بالفريق الأول، بالإضافة إلى لجنة التعاقدات بالقلعة البيضاء، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادى أحدث طفرة تاريجية وإنشائية فى الزمالك.