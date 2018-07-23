"الزراعة" تكشف وجود بطيخ في الأسواق "مسرطن"

رد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على شائعة البطيخ المسرطن، مؤكدًا أنه لا يوجد في مصر بطيخ يسبب السرطان أو الإصابة بالسرطان.



وأضاف "عبدالدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأحد، أن كل البطيخ المعروض في الأسواق صحي وصالح للاستهلاك.



وشدد على أنه لا يوجد عامل محدد يسبب السرطان، وإنما يوجد الكثير من العوامل البيئية التي تتسبب في ذلك.

