ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الزراعة" تكشف وجود بطيخ في الأسواق "مسرطن"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:56 ص
الزراعة تكشف وجود بطيخ في الأسواق مسرطن
أرشيفية
طباعة
أمنية فوزي
 
رد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على شائعة البطيخ المسرطن، مؤكدًا أنه لا يوجد في مصر بطيخ يسبب السرطان أو الإصابة بالسرطان.

وأضاف "عبدالدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأحد، أن كل البطيخ المعروض في الأسواق صحي وصالح للاستهلاك.

وشدد على أنه لا يوجد عامل محدد يسبب السرطان، وإنما يوجد الكثير من العوامل البيئية التي تتسبب في ذلك.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 2:20:02 AM