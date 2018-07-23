"يا سمرا" لـ أدهم سليمان تنتزع صدارة الأكثر رواجا من "عيش بشوقك" لـ تامر حسني (فيديو)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:30 ص
الفجر الفني
احتلت أغنية "يا سمرا" للمطرب أدهم سليمان، صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
واستطاع الكليب الإطاحة بأغنية "عيش بشوقك" للمطرب تامر حسني، بعد احتلال الأخير صدارة القائمة نحو يومين.
وحققت الأغنية أكثر من 2,349,553 مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية في 19 يوليو الجاري.
المزيد عن: يا سمرا نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما المطرب أدهم سليمان الفجر الفني الشهير آدهم سليمان أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018