"يا سمرا" لـ أدهم سليمان تنتزع صدارة الأكثر رواجا من "عيش بشوقك" لـ تامر حسني (فيديو)





احتلت أغنية "يا سمرا" للمطرب أدهم سليمان، صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





واستطاع الكليب الإطاحة بأغنية "عيش بشوقك" للمطرب تامر حسني، بعد احتلال الأخير صدارة القائمة نحو يومين.





وحققت الأغنية أكثر من 2,349,553 مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية في 19 يوليو الجاري.







