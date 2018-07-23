ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. أحمد عبد المقصود يعلن لـ"الفجر الرياضي" موقفه من الانضمام للأهلي

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:20 ص
عاجل.. أحمد عبد المقصود يعلن لـالفجر الرياضي موقفه من الانضمام للأهلي
أحمد عبد المقصود
طباعة
علي نبوي
 

أعلن أحمد عبد المقصود لاعب وسط الريان القطري بقائه مع فريقه في الموسم الجديد، وعدم الرحيل عنه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم الأنباء التي ربطته بالانضمام إلى النادي الأهلي.

 

وقال عبد المقصود في تصريح خاص لـ"الفجر الرياضي" :"أنا باق في الريان الموسم المقبل، ولن أرحل عنه، وأتواجد حاليا في المعسكر التدريبي بالنمسا استعدادا لانطلاق مباريات الموسم".

 

وأضاف: "سأقوم بتجديد عقدي اليوم مع الريان، وسعدت جدا بالأنباء التي ربطتني بالانتقال للأهلي، لكن أنا مستمر في صفوف الريان، وأعلنها أني باقي في فريقي".

المزيد عن: رياضة الانضمام للاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد عبد المقصود أهلى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 12:40:01 AM