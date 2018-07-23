عاجل.. أحمد عبد المقصود يعلن لـ"الفجر الرياضي" موقفه من الانضمام للأهلي

أعلن أحمد عبد المقصود لاعب وسط الريان القطري بقائه مع فريقه في الموسم الجديد، وعدم الرحيل عنه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم الأنباء التي ربطته بالانضمام إلى النادي الأهلي.

وقال عبد المقصود في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضي " :"أنا باق في الريان الموسم المقبل، ولن أرحل عنه، وأتواجد حاليا في المعسكر التدريبي بالنمسا استعدادا لانطلاق مباريات الموسم".

وأضاف: "سأقوم بتجديد عقدي اليوم مع الريان، وسعدت جدا بالأنباء التي ربطتني بالانتقال للأهلي، لكن أنا مستمر في صفوف الريان، وأعلنها أني باقي في فريقي".