أبرز أخبار التوك شو الأحد 22/7/2018: أسباب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة وحقيقة رفع أسعار المترو
الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:26 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
نقيب جامعي القمامة: "الزبال اللي بيرمي.. وأنا اللي بنضف"
قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة: "احنا عندنا مناعة ضد الأمراض، وكميات الميكروبات والجراثيم التى دخلت أجسامنا أعطتنا مناعة"، مشددًا على أن أبناءه في الجامعات ويفخروا به، وهو لا يغضب من إطلاق كلمة زبال عليه، معقبًا: "الزبال هو اللى بيرمي وانا اللي بنضف".
متحدث "المترو" يكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر مجددًا
كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الإنفاق، حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مجددًا، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك شائعة.
خالد الحسيني: العاصمة الإدارية تضم أعلى برج في أفريقيا
أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن حي المال والأعمال على مساحة 197 فدانًا، مشيرًا إلى أنه يتكون من عدة أبراج ويضم أعلى برج في أفريقيا.
بعد أداء بعض الفنانين لرقصة "كيكي".. قيادي سابق بالداخلية: "سيتم محاسبتهم"
عقب اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، على أداء بعض الفنانين والمواطنين رقصة" كيكي" قائلًا إن قانون المرور يجرم السلوكيات السلبية لقائدي السيارات، لافتًا إلى أن سيتم محاسبة الفنانين الذين قاموا بأداء رقصة "كيكي".
وزير التعليم العالي يكشف أسباب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة هذا العام
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أسباب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن التنسيق إنعكاس للإقبال على كليات معينة، وأنه يوجد زيادة في أعداد الطلاب المتقدمين للجامعات هذا العام عن العام الماضي، ويوجد زيادة في أعداد الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة.
تعرف على عقوبة "رقصة kiki"
قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن عقوبة من يقومون بإجراء هذا التحدي في القانون المروري هى الغرامة المالية والتي تتراوح من 100 إلى 300 جنيه.
"الوزراء": وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الأول للشائعات
قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير مرصد الشائعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن وسائل التواصل الاجتماعي هى المصدر الأول للشائعات، وأرض خصبة لانتشارها.
"الصحة" عن جرعة تطعيم شلل الأطفال الجديدة: آمنة 100%
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التطعيم الجديد آمن 100% بشهادة منظمة الصحة العالمية، ومتواجد في كل المراكز والوحدات التابعة لوزارة الصحة.
"الإبراشي" عن انتشار تحدي "كيكي": "دي رقصة موت"
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إنتشار رقصة كيكي في مصر مؤخرًا، قائلًا إنه ليس ضد البهجة، لكنه لا يجب أن تكون البهجة على جثث البعض، معقبًا: "كيكي دي رقصة موت".
سعد الدين الهلالي: الفتوى أرخص شيء
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفتوى أرخص شيء في العملية البحثية، والأغلى منها عملية تجهيز الفتوى، معقبًا: "زي رغيف الخبز ده آخر حاجة بتظهر للجمهور، لكن عملية تجهيزه تأخذ الكثير من الوقت".
مستشار بأكاديمية ناصر: نسير في طريقة التنمية بإيجابية رغم الحرب النفسية (فيديو)
قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك حربا نفسية مستمرة ضد الشعب المصري وتدار بواسطة أجهزة مخابرات، حيث يتم التشكيك في قيادة البلاد وخطتها من خلال نشر الشائعات في كل المجالات وخاصة التنمية.
ناقدة فنية تكشف سبب اهتمام سينما هوليود بالفراعنة (فيديو)
قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، إن فيلم المومياء لشادي عبدالسلام 1932 هو الوحيد عن الفراعنة الذي يوجد به قدر كبير من الإجلال والاحترام والتعامل مع المومياوات والآثار بشكل ينم عن انتماء للحضارة الفرعونية، موضحا أن هذا الفيلم لاقى اهتماما كبيرا في السينما الهوليودية والعالمية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
نقيب جامعي القمامة: "الزبال اللي بيرمي.. وأنا اللي بنضف"
قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة: "احنا عندنا مناعة ضد الأمراض، وكميات الميكروبات والجراثيم التى دخلت أجسامنا أعطتنا مناعة"، مشددًا على أن أبناءه في الجامعات ويفخروا به، وهو لا يغضب من إطلاق كلمة زبال عليه، معقبًا: "الزبال هو اللى بيرمي وانا اللي بنضف".
متحدث "المترو" يكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر مجددًا
كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الإنفاق، حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مجددًا، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك شائعة.
خالد الحسيني: العاصمة الإدارية تضم أعلى برج في أفريقيا
أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن حي المال والأعمال على مساحة 197 فدانًا، مشيرًا إلى أنه يتكون من عدة أبراج ويضم أعلى برج في أفريقيا.
بعد أداء بعض الفنانين لرقصة "كيكي".. قيادي سابق بالداخلية: "سيتم محاسبتهم"
عقب اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، على أداء بعض الفنانين والمواطنين رقصة" كيكي" قائلًا إن قانون المرور يجرم السلوكيات السلبية لقائدي السيارات، لافتًا إلى أن سيتم محاسبة الفنانين الذين قاموا بأداء رقصة "كيكي".
وزير التعليم العالي يكشف أسباب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة هذا العام
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أسباب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن التنسيق إنعكاس للإقبال على كليات معينة، وأنه يوجد زيادة في أعداد الطلاب المتقدمين للجامعات هذا العام عن العام الماضي، ويوجد زيادة في أعداد الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة.
تعرف على عقوبة "رقصة kiki"
قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن عقوبة من يقومون بإجراء هذا التحدي في القانون المروري هى الغرامة المالية والتي تتراوح من 100 إلى 300 جنيه.
"الوزراء": وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الأول للشائعات
قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير مرصد الشائعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن وسائل التواصل الاجتماعي هى المصدر الأول للشائعات، وأرض خصبة لانتشارها.
"الصحة" عن جرعة تطعيم شلل الأطفال الجديدة: آمنة 100%
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التطعيم الجديد آمن 100% بشهادة منظمة الصحة العالمية، ومتواجد في كل المراكز والوحدات التابعة لوزارة الصحة.
"الإبراشي" عن انتشار تحدي "كيكي": "دي رقصة موت"
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إنتشار رقصة كيكي في مصر مؤخرًا، قائلًا إنه ليس ضد البهجة، لكنه لا يجب أن تكون البهجة على جثث البعض، معقبًا: "كيكي دي رقصة موت".
سعد الدين الهلالي: الفتوى أرخص شيء
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفتوى أرخص شيء في العملية البحثية، والأغلى منها عملية تجهيز الفتوى، معقبًا: "زي رغيف الخبز ده آخر حاجة بتظهر للجمهور، لكن عملية تجهيزه تأخذ الكثير من الوقت".
مستشار بأكاديمية ناصر: نسير في طريقة التنمية بإيجابية رغم الحرب النفسية (فيديو)
قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك حربا نفسية مستمرة ضد الشعب المصري وتدار بواسطة أجهزة مخابرات، حيث يتم التشكيك في قيادة البلاد وخطتها من خلال نشر الشائعات في كل المجالات وخاصة التنمية.
ناقدة فنية تكشف سبب اهتمام سينما هوليود بالفراعنة (فيديو)
قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، إن فيلم المومياء لشادي عبدالسلام 1932 هو الوحيد عن الفراعنة الذي يوجد به قدر كبير من الإجلال والاحترام والتعامل مع المومياوات والآثار بشكل ينم عن انتماء للحضارة الفرعونية، موضحا أن هذا الفيلم لاقى اهتماما كبيرا في السينما الهوليودية والعالمية.