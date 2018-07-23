معلمة الطفل عبدالرحمن المقتول على يد والده: "كان مميزا ومتفوقا"

قالت دعاء محمد، مدرسة الطفل المقتول على يد والده الأستاذ الجامعي، إن الطفل عبد الرحمن كان يُحدث بعض المشاكل مثله مثل أي طفل في المدرسة، ولكنه قابل للتغير، معقبة: "الطفل لو سرق 400 جنيه فيه أكثر من عقاب أفضل من قتله".



وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن الطفل كان مميزًا ومتفوقًا في المدرسة، وكان يقوم بتلاوة القرآن في الإذاعة المدرسية، معقبة: "ما شاء الله الطفل كان حافظ أفضل من 15 جزء".



ونجح رجال مباحث دمياط الجديدة، في كشف غموض وفاة طالب إعدادي، حيث تبين أن والده قام بالتعدى عليه هو وشقيقيه وأحدث إصابات بالغة بهما، وذلك لقيام والدتهم وتدعى علياء عبد المنعم السجاعى سن 45 طبيبة بالمركز الطبى بدمياط الجديدة، بإبلاغ والدهم بقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى 400 جنيه وأمهلتهم فرصة لإعادة تلك الأشياء.



وتعدى الأب على أبنائه بـ "سير " موتور غسالة مثبت بـه مفك حديد لضربهما ولإحكام السيطرة عليهم، حتى توفي أحدهم من شدة التعذيب، وتم القبض على الأب والأم وأخطرت النيابة.

