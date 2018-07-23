نائب: مبادرة السيسي لقوائم الانتظار ليست بديلة للعلاج على نفقة الدولة

قال مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه لا يوجد مريض مصري لا يحصل على خدمة علاجية مجانًا، معربًا عن سعادته باهتمام الرئيس بالصحة والتعليم والثقافة.



وأضاف "مرشد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مبادرة القضاء على قوائم انتظار المرضى، رائعة، إلا أنه يجب توفير المستلزمات لتقديم الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم.



ولفت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب إلى أن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار ليست بديل للعلاج على نفقة الدولة، مشيدًا بشمول المشروع على 9 تخصصات طبية.

