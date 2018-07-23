ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعد الهلالي يحسم الجدل حول رأي الدين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:10 ص
سعد الهلالي يحسم الجدل حول رأي الدين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
الدكتور سعد الهلالي
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن نجاح عمليات زراعة الأعضاء بنسب تصل إلى 100%، جعل الفقهاء يرون أنه لا مانع من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، إلى أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن حكم الحاكم يقطع الخلاف، موضحا أنه طالما صدر قانون بحق أمر خلافي، يجب الامتثال له وإلا يحدث فتنة.

وأضاف أن القانون سمح بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومن ثم فلا يجب أن يكون هناك خلاف أو جدل حول الأمر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 3:50:12 AM