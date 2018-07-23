سعد الهلالي يحسم الجدل حول رأي الدين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة



وأضاف أن القانون سمح بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومن ثم فلا يجب أن يكون هناك خلاف أو جدل حول الأمر.



وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، إلى أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن حكم الحاكم يقطع الخلاف، موضحا أنه طالما صدر قانون بحق أمر خلافي، يجب الامتثال له وإلا يحدث فتنة.