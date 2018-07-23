سعد الهلالي يحسم الجدل حول رأي الدين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:10 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن نجاح عمليات زراعة الأعضاء بنسب تصل إلى 100%، جعل الفقهاء يرون أنه لا مانع من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، إلى أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن حكم الحاكم يقطع الخلاف، موضحا أنه طالما صدر قانون بحق أمر خلافي، يجب الامتثال له وإلا يحدث فتنة.
وأضاف أن القانون سمح بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومن ثم فلا يجب أن يكون هناك خلاف أو جدل حول الأمر.
وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، إلى أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن حكم الحاكم يقطع الخلاف، موضحا أنه طالما صدر قانون بحق أمر خلافي، يجب الامتثال له وإلا يحدث فتنة.
وأضاف أن القانون سمح بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومن ثم فلا يجب أن يكون هناك خلاف أو جدل حول الأمر.