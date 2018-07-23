ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم الإثنين 23/7/2018 في مصر والدول العربية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 23/7/2018 في مصر والدول العربية
الطقس
طباعة
 
نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الإثنين، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً
 
حالة الطقس اليوم فى مصر 
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس. 
 
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
الطقس فى الأردن 

نهارًا:
ترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون حول معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام.
 
وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وتكون حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
 
وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط عصرًا ومساءً.
 
في خليج العقبة
- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً:
تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق مع ظهور السُحب المنخفضة في شمال المملكة.
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار فى كل المناطق، وشديد الحرارة فى الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
المزيد عن: درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس الطقس اليوم الطقس اخبار الطقس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 12:40:01 AM