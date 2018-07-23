ابنة يوسف صديق: تكريم السيسي لوالدي "اتأخر كتير"

علقت ليلى يوسف صديق، ابنة العقيد يوسف صديق، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو، على منح الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة النيل لوالدها، قائلة: "اتأخر كتير، لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من لا تأتي"، لافتة إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أبعده عن عمد، وتجاهله السادات، ولم يعرفه مبارك، وفعلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن الأسرة كان بداخلها مرار طيلة السنوات السابقة من الظلم الذي وقع عليها، معقبة: "لكن اليوم الوجع راح الحمد لله بعد تكريم السيسي".



وتابعت أن والدها لم يُدعى مطلقًا للاحتفال بالثورة، رغم كونه أحد صناعها، لافتًا إلى أن رد فعل الشعب على تكريم والدها جيد للغاية، متابعة: "اتخضيت من رد الفعل، الناس كانت فرحانة أوي".

