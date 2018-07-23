ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زي النهاردة بتاريخ 23-7-2018

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 23-7-2018
زي النهاردة بتاريخ 23-7-2018
طباعة
 
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 23-7-2018

أحــــــــــداث

750 - مقتل آخر خلفاء الدولة الأموية مروان بن محمد على يد أتباع العباسيين.

1291 - المسلمون يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية.

1829 - ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة.

1952 - حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تقوم بانقلاب عسكري سمى بـ ثورة 23 يوليو، والذي أطاح بالنظام الملكي الذي كان الملك فاروق الأول في هذا الوقت على رأسه.

1960 - بدء إرسال التلفزيون السوري من قمة جبل قاسيون في دمشق.

1970 - قابوس بن سعيد يتولى مقاليد الحكم في عُمان وذلك بعد قيامة بانقلاب سلمي على أبيه السلطان سعيد بن تيمور.

1995 - المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة.

1999 - ولي عهد المغرب الأمير سيدي محمد يتولى الحكم خلفًا لأبيه الملك الحسن الثاني بعد وفاته، ليَصير اسمُه محمدًا السادس.

2001 - ميجاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم.

2005 - تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخص وجرح أكثر من 200.

2011 - اندلاع أعمال عنف بالقرب من مقر [وضح من هو المقصود ؟] في مصر وذلك في أعقاب قيام مجموعة من البلطجية باعتراض مظاهرة مناهضة لحكم المجلس العسكري، وأدى الحادث إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

2014 - سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس آسيا الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط في المطار، وقد أودى الحادث بحياة 48 شخصا.

2015 - وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض هو كيبلر 452 بي وأطلق عليه أسم كوكب الأرض2.

2016 - وقوع تفجير بمدينة كابُل العاصمة الأفغانية أدى إلى قتل 80 شخصًا وجرح 260 من عرقية الهزارة الشيعية وقد تبنى تنظيم داعش العملية.

مـــــــواليــــــــــد

645 - يزيد بن معاوية، ثاني خلفاء الدولة الأموية.

1775 - إتيان لويس مالس، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

1879 - فقير الإصطهباناتي، شاعر إيراني.

1888 - رايموند تشاندلر، أديب أمريكي.

1892 - هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.

1906 - فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي / سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.

1921 - عاطف سالم، مخرج مصري.

1935 - ابتسام الهواري، صحفية مصرية.

1941 - مديحة حمدي، ممثلة مصرية.

1953 - سمية الألفي، ممثلة مصرية.

1961 - وودي هارلسون، ممثل أمريكي.

1967 - فيليب سيمور هوفمان، ممثل أمريكي.

1971 - أحمد عز، ممثل مصري.

1971 - أليسون كروس، مغنية أمريكية.

1973 - مونيكا لوينسكي، صاحبة الفضيحة الجنسية مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

1976 - جوديت بولغار، لاعبة شطرنج هنغارية.

1977 - هالة خليل، مخرجة مصرية.

1977 - غادة السراج، إعلامية كويتية.

1981 - ياركو نييمينن، لاعب كرة مضرب فنلندي.

1982 - بول ويزلي، ممثل أمريكي.

1989 - دانيال رادكليف، ممثل إنجليزي.

1992 - ثنيان خالد، يوتيوبر سعودي.

وفيـــــــــات

750 - مروان بن محمد، خليفة أموي.

1373 - القديسة بريجيت، قديسة سويدية.

1757 - دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.

1885 - يوليسيس جرانت، رئيس الولايات المتحدة.

1916 - ويليام رامزي، عالم كيمياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1904.

1941 - أبو عبد الله الزنجاني، فقيه شيعي وأستاذ جامعي إيراني.

1951 - فيليب بيتان، عسكري فرنسي ورئيس الدولة الفرنسية.

1955 - كورديل هل، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1945.

1963 - عز الدين ذو الفقار، مخرج مصري.

1966 - مونتغومري كليفت، ممثل أمريكي.

1968 - هنري ديل، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.

1990 - كينجيرو تاكاياناغي، مخترع ياباني.

1992 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.

1999 - الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.

2007 - الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان.

2011 - آمي واينهاوس، مغنية إنجليزية.

2012 - سالي رايد، رائدة فضاء أمريكية.

2017 - سعد الصالح، ممثل سعودي.

أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات

العيد القومي في مصر، ذكرى ثورة 23 يوليو.

عيد النهضة في سلطنة عمان، ذكرى جلوس السلطان قابوس بن سعيد.
المزيد عن: وفيات مواليد زي النهاردة حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات احداث 23 يوليو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 12:50:03 AM