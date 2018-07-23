زي النهاردة بتاريخ 23-7-2018
الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 23-7-2018
أحــــــــــداث
750 - مقتل آخر خلفاء الدولة الأموية مروان بن محمد على يد أتباع العباسيين.
1291 - المسلمون يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية.
1829 - ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة.
1952 - حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تقوم بانقلاب عسكري سمى بـ ثورة 23 يوليو، والذي أطاح بالنظام الملكي الذي كان الملك فاروق الأول في هذا الوقت على رأسه.
1960 - بدء إرسال التلفزيون السوري من قمة جبل قاسيون في دمشق.
1970 - قابوس بن سعيد يتولى مقاليد الحكم في عُمان وذلك بعد قيامة بانقلاب سلمي على أبيه السلطان سعيد بن تيمور.
1995 - المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة.
1999 - ولي عهد المغرب الأمير سيدي محمد يتولى الحكم خلفًا لأبيه الملك الحسن الثاني بعد وفاته، ليَصير اسمُه محمدًا السادس.
2001 - ميجاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم.
2005 - تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخص وجرح أكثر من 200.
2011 - اندلاع أعمال عنف بالقرب من مقر [وضح من هو المقصود ؟] في مصر وذلك في أعقاب قيام مجموعة من البلطجية باعتراض مظاهرة مناهضة لحكم المجلس العسكري، وأدى الحادث إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.
2014 - سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس آسيا الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط في المطار، وقد أودى الحادث بحياة 48 شخصا.
2015 - وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض هو كيبلر 452 بي وأطلق عليه أسم كوكب الأرض2.
2016 - وقوع تفجير بمدينة كابُل العاصمة الأفغانية أدى إلى قتل 80 شخصًا وجرح 260 من عرقية الهزارة الشيعية وقد تبنى تنظيم داعش العملية.
مـــــــواليــــــــــد
645 - يزيد بن معاوية، ثاني خلفاء الدولة الأموية.
1775 - إتيان لويس مالس، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.
1879 - فقير الإصطهباناتي، شاعر إيراني.
1888 - رايموند تشاندلر، أديب أمريكي.
1892 - هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.
1906 - فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي / سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.
1921 - عاطف سالم، مخرج مصري.
1935 - ابتسام الهواري، صحفية مصرية.
1941 - مديحة حمدي، ممثلة مصرية.
1953 - سمية الألفي، ممثلة مصرية.
1961 - وودي هارلسون، ممثل أمريكي.
1967 - فيليب سيمور هوفمان، ممثل أمريكي.
1971 - أحمد عز، ممثل مصري.
1971 - أليسون كروس، مغنية أمريكية.
1973 - مونيكا لوينسكي، صاحبة الفضيحة الجنسية مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.
1976 - جوديت بولغار، لاعبة شطرنج هنغارية.
1977 - هالة خليل، مخرجة مصرية.
1977 - غادة السراج، إعلامية كويتية.
1981 - ياركو نييمينن، لاعب كرة مضرب فنلندي.
1982 - بول ويزلي، ممثل أمريكي.
1989 - دانيال رادكليف، ممثل إنجليزي.
1992 - ثنيان خالد، يوتيوبر سعودي.
وفيـــــــــات
750 - مروان بن محمد، خليفة أموي.
1373 - القديسة بريجيت، قديسة سويدية.
1757 - دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.
1885 - يوليسيس جرانت، رئيس الولايات المتحدة.
1916 - ويليام رامزي، عالم كيمياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1904.
1941 - أبو عبد الله الزنجاني، فقيه شيعي وأستاذ جامعي إيراني.
1951 - فيليب بيتان، عسكري فرنسي ورئيس الدولة الفرنسية.
1955 - كورديل هل، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1945.
1963 - عز الدين ذو الفقار، مخرج مصري.
1966 - مونتغومري كليفت، ممثل أمريكي.
1968 - هنري ديل، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.
1990 - كينجيرو تاكاياناغي، مخترع ياباني.
1992 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.
1999 - الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.
2007 - الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان.
2011 - آمي واينهاوس، مغنية إنجليزية.
2012 - سالي رايد، رائدة فضاء أمريكية.
2017 - سعد الصالح، ممثل سعودي.
أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات
العيد القومي في مصر، ذكرى ثورة 23 يوليو.
عيد النهضة في سلطنة عمان، ذكرى جلوس السلطان قابوس بن سعيد.