في غياب محمد صلاح.. بوروسيا دورتموند يقلب الطاولة على ليفربول

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني، فوزاً ثميناً على فريق ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم بالكأس الدولية للأبطال.





وشهدت المباراة غياب الدولي المصري محمد صلاح عن اللقاء، بعدما قرر يورجن كلوب المدير الفني، استبعاده من التشكيلة، لعدم جاهزيته بسبب انضمامه لمعسكر الفريق متأخراً عقب نهاية عطلته الصيفية في جزر المالديف.





انتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف، سجله المدافع فان ديك في الدقيقة 25 من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، عاد بوروسيا من بعيد ليسجل هدف التعادل عن طريق بولسيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 66، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 89، واختتم ثلاثية بوروسيا اللاعب جاكوب في الدقيقة 92، لينتهي اللقاء بفوز بوروسيا 3-1.