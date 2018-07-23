عضو بـ"اقتصادية النواب": عملية الاستيراد في مصر تتم بطريقة عشوائية

أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عملية الاستيراد في مصر تتم بطريقة عشوائية ولا بد من تنظيمها.



وشدد "الجوهري"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، على ضرورة إقامة مدينة تجارية للمستوردين، معقبًا: "المستوردين بيفتحوا أسفل العقارات وفي المناطق الزراعية والصحراوية"، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون حول ذلك.

