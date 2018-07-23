ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عضو بـ"اقتصادية النواب": عملية الاستيراد في مصر تتم بطريقة عشوائية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:29 ص
عضو بـاقتصادية النواب: عملية الاستيراد في مصر تتم بطريقة عشوائية
النائب عمرو الجوهرى
طباعة
رقية جمال
 
أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عملية الاستيراد في مصر تتم بطريقة عشوائية ولا بد من تنظيمها.

وشدد "الجوهري"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، على ضرورة إقامة مدينة تجارية للمستوردين، معقبًا: "المستوردين بيفتحوا أسفل العقارات وفي المناطق الزراعية والصحراوية"، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون حول ذلك.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 2:20:07 AM