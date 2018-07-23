وزيرة التضامن: مليار و100 مليون جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة في يوليو‎

تتابع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عمليات صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لشهر يوليو 2018، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حوالي 2,245 مليون أسرة، بما يشمل حوالى 10 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار ومائة مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 3800 منفذ.





وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل مليون و950 ألف أسرة بلغ المنصرف لهم حوالي 974 مليون جنيه، بينما بلغ عدد مستفيدي كرامة 299 ألف مستفيد صرف لهم نحو 134 مليون جنيه.





وقالت والي إن برنامج "تكافل وكرامة"، يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر، ويشمل البرنامج 5630 قرية في 345 مركز بجميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن إجمالي الدعم المنصرف على برنامج تكافل وكرامة منذ إطلاقه في مارس 2015 وحتى يوليو الجاري أكثر من 21 مليار جنيه.



