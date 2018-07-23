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تعرف على موعد عرض "الممر"

الأحد 22/يوليه/2018 - 11:36 م
تعرف على موعد عرض الممر
أحمد عز
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الفجر الفني
 

أكد الشاعر أمير طعيمة مؤلف فيلم "الممر"، أنه يقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة في الفيلم من ناحية الكتابة، موضحًا هذا العمل يقوم بتصوير حرب أكتوبر والاحداث التي سبقتها بشكل مختلف تمامًا عن كل ما سبق.

 

وأشار "طعيمة"، إلى أن فيلم الممر سيتم طرحه في دور العرض بداية العام المقبل 2019.


يذكر أن أمير طعيمة واحد من أشهر الشعراء الغنائيين فى مصر والوطن العربى، وتعاون مع ألمع نجوم ونجمات الطرب ومنهم أنغام، شيرين عبد الوهاب، دنيا سمير غانم، وعمرو دياب، ومحمد منير، ومحمد فؤاد، ونانسى عجرم، وآخرون.

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