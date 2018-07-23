الأمن ينجح في تحديد هوية الشاب المنتحر بمحطة مترو المرج

أكد مصدر أمني مسئؤل بمديرية أمن القاهرة، أن أجهزة الأمن نجحت فى تحديد هوية الشاب المنتحر بمحطة مترو المرج القديمة.





وقال المصدر، إن الشاب المنتحر يدعى أشرف محمد السيد،21 سنة ،حاصل على بكالوريوس تربية وينتمى لمحافظة الفيوم.





وتابع المصدر، أن اجهزة الأمن أستدعت أسرة الشاب للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافع الانتحا ر.

البداية بتلقي شرطة النقل بلاغًا من الخدمات ألامنية بمحطة مترو المرج، بإلقاء شخص نفسه أمام القطار، وانتحر.





ودلت تحريات أجهزة الأمن أن قائد القطار رقم 119، بالخط الثاني لمترو الأنفاق، فوجئ أثناء دخوله محطة المرج القديمة، بإلقاء شاب نفسه أمام القطار، ما أدى لدهسه ومصرعه على الفور.





وأضافت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، أنه على الفور جرى إخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزي؛ لاستخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بعد 10 دقائق، شهدت تأخيرًا في الحركة



