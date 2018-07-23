رئيس شعبة الدواجن يوضح حقيقة استيراد مصر بيض صيني

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، أن مصر تستورد تقريبًا ما يقرب من 80% من مستلزمات الصناعة بشكل عام.



وأوضح "السيد"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أننا نستورد نحو 95% من الزيوت، ونستورد 65% من اللحوم، ونستورد أسماك بالرغم من أن إنتاجنا من الأسماك يصل لنحو مليون و550 ألف طن، بينما استهلاكنا يبلغ مليون و350 ألف طن، مشددًا على ضرورة أن يتم إعادة النظر فيما يتم استيراده.



وشدد، على أن مصر لا تستورد بيض من الخارج نهائيًا، معقبًا: "لا بنستقبل بلاستيك ولا غير بلاستيك، دا كلام فارغ وإشاعة ليس لها قيمة"، موضحًا أن مصر تنتج نحو 12 مليار بيضة سنويًا.



ونوه، إلى أن مصر تستورد بيض مجفف فقط يستخدم في بعض الصناعات من الصين.

