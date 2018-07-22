محمد عبدالرحمن يعتذر لجمهوره بسبب رقصة كيكي!
الأحد 22/يوليه/2018 - 11:08 م
الفجر الفني
داعب نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبدالرحمن، جمهوره قائلًا: "مقصر في حق نفسي وأهلي معملتش تحدى كيكي".
وغرد "عبدالرحمن" عبر موقع التغريدات "تويتر": "أنا حاسس إني مقصر ف حق نفسي وأهلي وحبايبي، ياجماعة أنا أسف أنا لسه معملتش كيكي".
يذكر
أنه بمجرد إطلاق المطرب العالمي دريك Drake أغنيته بعنوان In
My Feelings، والتي يغني في مقطع بها متسائلًا: “?Kiki, Do yo love me”، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي
في الدول الأجنبية والعالمية بتحدي الرقص المُسمى بـ "كيكي".