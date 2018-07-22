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محمد عبدالرحمن يعتذر لجمهوره بسبب رقصة كيكي!

الأحد 22/يوليه/2018 - 11:08 م
محمد عبدالرحمن يعتذر لجمهوره بسبب رقصة كيكي!
محمد عبدالرحمن
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الفجر الفني
 

داعب نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبدالرحمن، جمهوره قائلًا: "مقصر في حق نفسي وأهلي معملتش تحدى كيكي".

وغرد "عبدالرحمن" عبر موقع التغريدات "تويتر": "‏أنا حاسس إني مقصر ف حق نفسي وأهلي وحبايبي، ياجماعة أنا أسف أنا لسه معملتش كيكي".

يذكر أنه بمجرد إطلاق المطرب العالمي دريك Drake أغنيته بعنوان In My Feelings، والتي يغني في مقطع بها متسائلًا: “?Kiki, Do yo love me”، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول الأجنبية والعالمية بتحدي الرقص المُسمى بـ "كيكي".

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