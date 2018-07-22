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فاروق جعفر: بيراميدز لن يستطيع منافسة الأهلي والزمالك علي لقب الدوري

الأحد 22/يوليه/2018 - 11:07 م
فاروق جعفر: بيراميدز لن يستطيع منافسة الأهلي والزمالك علي لقب الدوري
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علاء خليف
 

يري فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق أن نادي بيراميدز لن يستطيع منافسة الأهلي والزمالك علي لقب الدوري في الموسم الجديد.

وأضاف "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " بيراميدز سيحتاج لوقت حتي تتأقلم الصفقات الجديدة للنادي وتنسجم مع استراتيجية وطريقة لعب الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرازيلي فالنتيم".

وتابع: " أعتقد أن تواجد بيراميدز في الدوري المصري وفي حالة قدرته علي المنافسة سيخلق دوافع جديدة بالبطولة".

ومن ناحية أخري قال "جعفر" يجب أن يضحي الأهلي والزمالك ببطولة في الموسم الجديد في ظل إلتحام الموسم بسبب الفترة الانتقالية للاتحاد الأفريقي.. وتابع قائلًا: " اعتقد الأقرب البطولة العربية".

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