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عاجل.. هزة أرضية بقوة 5.6 ريختر تضرب منطقة كرمان في إيران

الأحد 22/يوليه/2018 - 11:05 م
عاجل.. هزة أرضية بقوة 5.6 ريختر تضرب منطقة كرمان في إيران
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أسماء العزب
 
أفادت شبكة 24 لايف، اليوم الأحد، في خبر عاجل لها، بأن هزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضرب منطقة كرمان في شرق إيران.

وذكر التلفزيون الإيراني بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب غربي البلاد، وتسبب في إصابة 156 شخصا بجروح ووقوع أضرار مادية، بعد ساعات من وقوع زلزالين في إقليم هرمزجان جنوبي إيران.
المزيد عن: كرمان زلزال جنوبي ايران 156
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