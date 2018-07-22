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ساندي تمازح جمهورها: "من هي كيكي؟

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:43 م
ساندي تمازح جمهورها: من هي كيكي؟
ساندي
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الفجر الفني
 
بمجرد إطلاق المطرب العالمي دريك Drake أغنيته بعنوان In My Feelings، والتي يغني في مقطع بها متسائلًا: “?Kiki, Do yo love me”ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول الأجنبية والعالمية بتحدي الرقص المُسمى بـ "تحدي كيكي".


مازحت المطربة ساندي جمهورها من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" ، ونشرت صورة لها قائلة: "how is kiki".


وعلق بعض من متابعيها "بصراحه مش عارفة مين كيكي برضة" وعلق آخر: "اعملي تحدي كيكي بليز"، وأضاف ثالث: "انتي أحلى من كيكي أصلا".

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