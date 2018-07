ساندي تمازح جمهورها: "من هي كيكي؟

بمجرد إطلاق المطرب العالمي دريك Drake أغنيته بعنوان In My Feelings، والتي يغني في مقطع بها متسائلًا: “?Kiki, Do yo love me”ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول الأجنبية والعالمية بتحدي الرقص المُسمى بـ "تحدي كيكي".



مازحت المطربة ساندي جمهورها من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" ، ونشرت صورة لها قائلة: "how is kiki".

وعلق بعض من متابعيها "بصراحه مش عارفة مين كيكي برضة" وعلق آخر: "اعملي تحدي كيكي بليز"، وأضاف ثالث: "انتي أحلى من كيكي أصلا".