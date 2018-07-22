عاجل.. إطلاق نار على قوات الاحتلال قرب حدود غزة

قال موقع 0404 الإسرائيلي، في نبأ عاجل قبل قليل، إن جنود الاحتلال تعرضوا لاطلاق نار على حدود غزة.



وأشار الموقع الى ان الحادث جرى بالقرب من بين مستوطنات "كيسوفيم وعين هاشلوشا"، بالقرب من السياج الأمني.



وأضاف الموقع العبري ان جنود الاحتلال استدعوا قوات إضافية للمكان، ولم يشر لوقوع اصابات او قتلي نتيجة اطلاق النار.

