حملة مكبرة لإزالة 20 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بدمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد، عن نجاح الحملة المكبرة في إزالة 20 حالة تعدي بمساحة إجمالية (28.810) م2 بكفر البطيخ وكفر سعد، مؤكدا على استمرار الحملة على كافة مراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة.



