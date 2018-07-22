حملة مكبرة لإزالة 20 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بدمياط
الأحد 22/يوليه/2018 - 10:58 م
هند الشيال
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد، عن نجاح الحملة المكبرة في إزالة 20 حالة تعدي بمساحة إجمالية (28.810) م2 بكفر البطيخ وكفر سعد، مؤكدا على استمرار الحملة على كافة مراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة.
جاء تنفيذ حملة الإزالة المكبرة بقيادة اللواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط، وجميع جهات ولاية الأراضي المعتدى عليها وكافة القيادات التنفيذية والأمنية، وقوات الجيش، والذي تقدم لهم المحافظ بخالص الشكر والتقدير على الجهد المبذول في حملات الإزالة.
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