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فاروق جعفر يتحدث عن عودة "شيكابالا" إلى الزمالك

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:53 م
فاروق جعفر يتحدث عن عودة شيكابالا إلى الزمالك
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علاء خليف
 

 

كشف فاروق جعفر المستشار الفني للزمالك عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا من العودة للفريق بعد إنتهاء إعارته ضمن صفوف فريق الرائد السعودي خلال الفترة الحالية.

 

وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "لم أجلس مع شيكابالا منذ عودته من السعودية".

 

وأضاف: " شيكابالا لاعب مميز وصاحب تاريخ كبير مع الزمالك، وسيكون إضافة قوية للفريق حال تواجد ضمن منظومة جيدة والتزم وركز جيدًا في التدريبات واجتهد للظهور بالمستوي المميز الذي ظهر به في السعودية".

 

وتابع: " سنتحدث مع رئيس الزمالك بشأن عودة شيكابالا للزمالك في الفترة الحالية، ولكن مثل ما نفكر في عودة اللاعب للزمالك عايزينه هو أيضًا يفكر في ذلك ويكون لديه الرغبة ".

 

وأتم: "أتمني ظهور شيكابالا في الدوري المصري بالمستوي الذي ظهر عليه في السعودية ".

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