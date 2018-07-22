كندا تستقبل ما يصل إلى 250 من "الخوذ البيضاء" وأسرهم

أعلنت كندا، اليوم الأحد، استعدادها لاستقبال ما يصل إلى 50 من أصحاب الخوذ البيضاء السورية، وأفراد عائلاتهم، بما يرقى إلى توفير اللجوء إلى ما يصل إلى 250 شخصًا من جانب أوتاوا.



وأضافت الشبكة في تقريرها، أن الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء جاستين ترودو، تعمل مع بريطانيا وألمانيا وإسرائيل، على إخراج المئات من متطوعي الدفاع المدني المحاصرين بعد هجوم للحكومة السورية، في جنوب غرب البلاد.