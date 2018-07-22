ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فاروق جعفر: أفضل ما قدمه حسام البدري في حياته الكروية هو قناعته بـ"أزارو"

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:46 م
فاروق جعفر: أفضل ما قدمه حسام البدري في حياته الكروية هو قناعته بـأزارو
طباعة
علاء خليف
 

أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق بإصرار وقناعة حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي بالامكانيات الفنية للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، واصراره علي إشراكه بالمباريات رغم الانتقادات التي تعرض لها في البداية.

 

وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " أفضل ما قدمه البدري في حياته الكروية هو قناعته وتصميمه علي وليد أزارو..مدرب الأهلي الوحيد الذي كان يري امكانيات "أزارو" بشكل واضح ونجح في ذلك".

 

يذكر أن وليد أزارو توج بلقب هداف بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي بتسجيله 18 هدف.

المزيد عن: لدوري المصري كورة رياضة أهلى أزارو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
3
x
17:00
0
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
1 (10)
x
18:00
1 (11)
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 11:10:02 PM