فاروق جعفر: أفضل ما قدمه حسام البدري في حياته الكروية هو قناعته بـ"أزارو"

أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق بإصرار وقناعة حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي بالامكانيات الفنية للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، واصراره علي إشراكه بالمباريات رغم الانتقادات التي تعرض لها في البداية.

وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " أفضل ما قدمه البدري في حياته الكروية هو قناعته وتصميمه علي وليد أزارو..مدرب الأهلي الوحيد الذي كان يري امكانيات "أزارو" بشكل واضح ونجح في ذلك".

يذكر أن وليد أزارو توج بلقب هداف بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي بتسجيله 18 هدف.