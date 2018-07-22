مقتل 10 من تنظيم القاعدة في ضربة جوية باليمن

قتل عشرة أشخاص يُرجح أنهم من تنظيم القاعدة، وجنديان في القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في ضربة جوية اليوم الأحد، وفي مواجهات مساء الجمعة الماضي، بحسب ما أفاد مسؤولان محليان ومصادر أمنية.



وقال مسؤولان في السلطة المعترف بها في مأرب(وسط) لوكالة فرانس برس إن أربعة أشخاص قتلوا في ضربة جوية في المحافظة نفذتها الأحد، طائرة دون طيار يُعتقد أنها أمريكية.



وأضافا أن الغارة استهدفت منزلًا كان يقيم فيه هؤلاء، وأكدا أن المنزل تابع لتنظيم القاعدة وأن القتلى الأربعة عناصر في التنظيم.

في موازاة ذلك، أفادت مصادر أمنية في القوات الحكومية أن ستة من مسلحي القاعدة وجنديين مواليين للسلطة المعترف بها قتلوا مساء الجمعة الماضي، في مواجهات بعد هجوم على موقع يتحصن فيه التنظيم المتطرف في شبوة، جنوب البلاد.



وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدًا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأمريكية.



وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في يناير2017، ضرباتها ضد التنظيم خاصةً بالطائرات دون طيار.



وفي 6 يوليو، قُتل سبعة مسلحين يرجح أنهم من التنظيم المتطرف في ضربة جوية نفذتها طائرة دون طيار ضد آلية كانت تقلهم في شبوة.