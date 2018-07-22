فاروق جعفر: جروس لا يعرف "أحداد" ولم يراه قبل التعاقد معه

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن السويسري كريستيان جروس لم يعرف حميد أحداد لاعب الزمالك الجديد.

وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " كريستيان جروس لا يعرف المغربي حميد أحداد ولم يراه من قبل لكنه لاعب جيد".

وأضاف: " تم التعاقد مع حميد أحداد نتيجة ترشيحه من أكثر من شخص بالإضافة لمتابعة مسؤولي النادي له في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنه لاعب مميز ولكن يجب أن ننتظر مشاركته مع الفريق قبل الحكم عليه".





وأتم: " أتمني التوفيق لـ" أحداد" في الموسم المقبل مع الزمالك".