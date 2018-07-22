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فاروق جعفر: جنش أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:37 م
فاروق جعفر: جنش أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك
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علاء خليف
 

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق أن محمود عبد الرحيم "جنش" أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك حاليًا.


وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "جنش أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك بعد رحيل أحمد الشناوي لنادي بيراميدز".


وأضاف: " "الكهربا عند جنش زائدة شوية" وأتمني يهدي ويركز في الفترة القادمة".


وأتم: "جنش من الحراس المميزين ومن أفضل الحراس في مصر خاصة في الركلات الثابتة والانفرادات وركلات الجزاء".

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