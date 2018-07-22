فاروق جعفر: جنش أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق أن محمود عبد الرحيم "جنش" أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك حاليًا.





وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "جنش أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك بعد رحيل أحمد الشناوي لنادي بيراميدز".



