فاروق جعفر: جنش أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك
الأحد 22/يوليه/2018 - 10:37 م
علاء خليف
أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق أن محمود عبد الرحيم "جنش" أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك حاليًا.
وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "جنش أصبح الحارس رقم 1 في الزمالك بعد رحيل أحمد الشناوي لنادي بيراميدز".
وأضاف: " "الكهربا عند جنش زائدة شوية" وأتمني يهدي ويركز في الفترة القادمة".
وأتم: "جنش من الحراس المميزين ومن أفضل الحراس في مصر خاصة في الركلات الثابتة والانفرادات وركلات الجزاء".