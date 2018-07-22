خطورته شديدة.. ما هو تحدي كيكي kiki الذي اجتاح السوشيال ميديا؟

بين الحين والآخر، يفاجئنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحديات غريبة وجنونية تجتاح "السوشيال ميديا" بسرعة كبيرة وتنتشر بين المستخدمين بسهولة، وهو الأمر الذي يدفع الغالبية لخوض التجربة كنوع من الفضول، أو رغبة في جني المتابعين بالشهرة.





ويعد تحدي "كيكي" المنتشر في الآونة الأخيرة، هو أحدث هذه التحديات التي انتشرت بين نشطاء مواقع التواصل، وامتدت إلى المشاهير والنجوم، في محاولة جنونية لتقليدها.





ما هو التحدي؟

يقوم التحدي على فكرة النزول من السيارة أثناء حركتها في الشارع، والمشي بحركات راقصة إلى جانبها لملاحقتها أثناء السير، على أغنية محددة، ويقوم قائد السيارة بتصوير الفيديو.





كيف بدأ؟

بعدما نشر ممثل كوميدي يدعى "شيجي" مقطع فيديو على موقع الصور الشهير "إنستجرام" أثناء رقصته على المقطع الذي يغني فيه المطرب "كيكي.. هل تحبيني؟"، وصل عدد متابعي الفيديو حوالي ستة ملايين مشاهد، ومن ثم انتشر مقطع آخر لفتاة تدعى "كيكي" وهي ترقص على نفس الأغنية، وهو ما دفع الجميع إلى تقليدها في الدول الغربية والعربية.





أغنية التحدي

بالرغم من أن المشتركين في التحدي، حاولوا الخروج عن الأغنية النمطية وتشغيل أغنياتهم المفضلة دون تحديد، إلا أن أساس التحدي يقوم على أغنية "In my feelings" والتي يؤديها مغني الراب الكندي "دريك".





أشهر المشاركين به

لم يكن التحدي حكرًا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، حيث حظي مشاهير العالم بفرصة خوض التجربة الجنونية ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع جماهيرهم.





فمن الغرب؛ شارك النجم العالمين ويل سميث في التحدي، حيث نشر مقطع فيديو له أثناء تأديتها على "إنستجرام" وتجاوزت المشاهدات الـ15 مليون.





بينما شاركت النجمة دينا الشربيني، مقطع لها أثناء خوض التحدي بعدما كسرت القواعد برقصها على أغنية "شوقنا أكتر" للمطرب عمرو دياب إلى جانب السيارة.





أما عن الفنانة ياسمين رئيس، فقد استبدلت أغنية التحدي بأغنية "ساعات بشتاق" للفنان محمد فؤاد، والتي حرصت على الرقص عليها بنفس طريقة التحدي المجنونة.





خطورته

برزت خطورة التحدي في الساعات القليلة الماضية بصورة كبيرة، حيث تداولت مقاطع فيديو لفتاة ترقص إلى جانب السيارة، فتقوم سيارة عابرة بدهسها على الطريق، وتكرر الأمر مع ضحايا آخرين، إلى جانب إصابات الصدمات والسقوط أثناء النزول من السيارة.





كيف استقبله رواد تويتر؟

كعادة مغردي "تويتر" يحرصون على إضفاء نكهة من خفة الظل على الأحداث الجديدة، والتي يعد أبرزها في الفترة الأخيرة هو تحدي "كيكي".





فعلى سبيل المزاح، تفاعل أحمد خطاب، مع فكرة التحدي، حيث نشر صورة للمواطنين وهم يركضون إلى جانب الحافلة للحاق بها، وشبهها بفكرة التحدي، قائلًا:" إحنا كل يوم بنرقص كيكي وإحنا بنجري ورا الأوتوبيس".





فيما قالت مغردة أخرى:"أنا جهزت الأغنية والرقصة فاضل العربية بس"، وسخرت روبا من التحدي متسائلة:"هو كيكي ينفع تتعمل من الميكروباص ولا لازم ملاكي؟؟".



