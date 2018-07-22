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فاروق جعفر يكشف عن قيمة تجديد عقد طارق حامد مع الزمالك

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:40 م
فاروق جعفر يكشف عن قيمة تجديد عقد طارق حامد مع الزمالك
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علاء خليف
 

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن رحيل أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك عن الفريق تم بعقلانية ، مشيرًا إلي أن علاقته مع إدارة القلعة البيضاء مازالت جيدة.


وعن طارق حامد قال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " طارق أفضل لاعب وسط دفاعي في مصر حاليًا، وإدارة النادي تعاملت بهدوء وتريث في ملف التجديد له خاصة وأنه قدم للنادي الكثير".


وأتم: "طارق حامد جدد 3 سنوات للزمالك بمقابل مالي تجاوز الـ20 مليون جنيه بدعم من تركي آل الشيخ".

المزيد عن: كورة فاروق جعفر طارق حامد رياضة الزمالك
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