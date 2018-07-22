فاروق جعفر يكشف عن قيمة تجديد عقد طارق حامد مع الزمالك

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن رحيل أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك عن الفريق تم بعقلانية ، مشيرًا إلي أن علاقته مع إدارة القلعة البيضاء مازالت جيدة.





وعن طارق حامد قال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " طارق أفضل لاعب وسط دفاعي في مصر حاليًا، وإدارة النادي تعاملت بهدوء وتريث في ملف التجديد له خاصة وأنه قدم للنادي الكثير".



