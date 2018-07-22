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الظهور الأول لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم (فيديو وصور)

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:36 م
الظهور الأول لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم (فيديو وصور)
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الفجر الرياضي
 
ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، للمرة الأولي في لقاء الريدز أمام بوروسيا دورتموند في كأس الدولية للأبطال.


ولقطت عدسات الكاميرات، محمد صلاح وهو جالس على مقاعد بدلاء الفريق بجانب فينالدوم، حيث رفض كلوب المدير الفني للفريق مشاركته اليوم لعدم جاهزيته.


وانضم صلاح لمعسكر ليفربول خلال الساعات الماضية بعد قضاء عطلته الصيفية في جزر المالديف.

الظهور الأول لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم (فيديو وصور)
الظهور الأول لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم (فيديو وصور)
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