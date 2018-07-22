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"الوزراء": وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الأول للشائعات

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:40 م
الوزراء: وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الأول للشائعات
مجلس الوزراء
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أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير مرصد الشائعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: "نتعامل مع آلاف الشائعات يوميًا، ويوجد لدينا آليات للتعامل مع الشائعة؛ حتى لا نتحول لآلية لانتشار الشائعة".

وأكدت "زغلول"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن وسائل التواصل الاجتماعي هى المصدر الأول للشائعات، وأرض خصبة لانتشارها.

وأوضحت أنه يوجد علاقة طردية بين الإنجازات والشائعات؛ لهز ثقة المواطن المصري، لافتة إلى أن المواطن أصبح لديه نسبة وعي عالية تجاه الشائعات.

وأضافت أن قانون الخدمة المدنية أكثر المواضيع التي تعرضت لإثارة الشائعات.
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