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حواس: "أمير عربي عرض عليا 100 ألف دولار لإنقاذ والدته بالزئبق الأحمر"

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:39 م
حواس: أمير عربي عرض عليا 100 ألف دولار لإنقاذ والدته بالزئبق الأحمر
الدكتور زاهي حواس
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هدى عبدالرازق
 
أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أنه لا يوجد في الآثار المصرية شىء يسمى الزئبق الأحمر، معقبًا: "مركبتش تاكسي في مصر إلا والسواق سألني عن الزئبق الأحمر".

وأضاف "حواس"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، أن أحد الأمراء العرب عرض عليه 100 ألف دولار لإنقاذ والدته بالزئبق الأحمر، لافتًا إلى أن هناك أشخاص مرضى بالشهرة، ويحلمون بالثراء السريع، ويرون أن الزئبق الأحمر سيساعدهم على تحقيق حلمهم.

وتابع أن هناك شاب من الدلتا يأتي إلى مكتبه بصورة يومية، ويبلغهم أنه حلم بأخيه أنه يخبره عن مكان وجود مقبرة ملكية بها رسالة هامة عن مصر ولا بد أن من يقوم بفتحها زاهي حواس، وإذا لم يتم فتحها ستقع مصر في مشاكل.
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