قريبًا في دبي ومسقط.. بلقيس تلهب حماس الجماهير في مهرجان "صلالة" (صور)

وسط حضور جماهيري كبير جداً في مسرح المروج في مدينة صلالة العمانية، شهد مهرجان صلالة 2018 عودة الفنانة بلقيس أحمد الى الحفلات الغنائية بعد توقفها بسبب إجازة الأمومة، ألهبت فيها حماس الحضور الذي لم يتوقف عن الغناء والتفاعل مع جميع الأغنيات التي قدمتها في برنامجها الغنائي برفقة فرقتها الموسيقية، مؤكدة سعادتها بهذا الحفل الكبير مع الجمهور العُماني، موضحة أن مهرجان صلالة هذا العام 2018 وصل لمستوى عال من التطوير الملحوظ والتنظيم الرائع، وقالت: "هذا المسرح يشرّف أي فنان يقف على خشبة مسرحه وأمام هذا الجمهور المميز الجمهور العماني"، شاكرة جميع القائمين على التنظيم في محافظة ظفار.

وعلى أنغام وغناء أغنيتها الشهيرة "مجنون" إفتتحت بلقيس حفلها الغنائي المنقول على الهواء مباشرة في تلفزيون عمان، بتفاعل جميع الحضور المتنوع من جميع الأعمار، وخاصة العنصر النسائي الكبير المتواجد في المسرح، متنقلة بين مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها، وقدمت عدد من الأغنيات ذات اللون الموسيقي والإيقاع العماني، بمشاركة فرقة إستعراضية عمانية الى جانبها على المسرح أثناء غنائها أغنية "جيبوه" من الفن "الظفاري" وأغنية ""لا تخليني" من فن "مدار" الموسيقي الذين يشتهرون به في سلطنة عمان، الى جانب تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية "حقير الشوق" رغم أجوائها الكلاسيكية.

وشكرت بلقيس بعد حفلها جمهورها ومتابعينها في كل مكان من العالم العربي، على تواصلهم ومتابعته للحفل خاصة بعد حلول الحفل والتفاصيل والتغريدات الى المراكز الأولى "تريند" في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج العربي، مبشرة بمفاجأة أخرى تعدها في السلطنة من خلال حفل كبير ستقيمه في العاصمة "مسقط" والتي بدأت الإعداد له مع إدارة أعمالها ضمن برنامج غنائي مختلف ومميز، الى جانب تحضيرها لمفاجآت أخرى في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.