برلماني: صندوق مصر السيادي كيان معترف به وليس له علاقة بديون الحكومة

قال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "نجاح الصناديق السيادية قائم على إدارة اقتصادية محترفة، وليست حكومية".





وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الأحد، أن "أصول شركات الأعمال لن تدخل في صندوق مصر السيادي، أو أملاك وزارة الأوقاف، والصندوق سيكون به الأصول الخاصة بالدولة فقط".





وأوضح أن "قانون صندوق مصر السيادي سمح لرئيس الجمهورية نقل الأصول غير المستغلة إلى الصندوق".



