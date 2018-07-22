برلماني: صندوق مصر السيادي كيان معترف به وليس له علاقة بديون الحكومة
الأحد 22/يوليه/2018 - 09:35 م
هدى عبدالرازق
قال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "نجاح الصناديق السيادية قائم على إدارة اقتصادية محترفة، وليست حكومية".
وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الأحد، أن "أصول شركات الأعمال لن تدخل في صندوق مصر السيادي، أو أملاك وزارة الأوقاف، والصندوق سيكون به الأصول الخاصة بالدولة فقط".
وأوضح أن "قانون صندوق مصر السيادي سمح لرئيس الجمهورية نقل الأصول غير المستغلة إلى الصندوق".
وذكر أن "صندوق مصر السيادي أصبح كيانًا اعتباريًا معترف به، ولا علاقة به بديون الحكومة"، مشيرًا إلى أن "فكرة الصندوق قائمة على استغلال الأصول الخاصة بالدولة غير المستغلة، وإقامة عليها مشاريع اقتصادية وسياحية واستثمارية".
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