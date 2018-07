أكرم محمود البزاوي يسخر من رقصة كيكي kiki.. بهذه الطريقة

بمجرد إطلاق المطرب العالمي دريك Drake أغنيته بعنوان In My Feelings، والتي يغني في مقطع بها متسائلًا: “?Kiki, Do yo love me”، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول الأجنبية والعالمية بتحدي الرقص المُسمى بـ "تحدي كيكي".





العالم العربي لم يكن بعيدا عن هذه الرقصة العالمية، إذ بدأ نجوم الفن في تصوير الفيديو وهم يرقصون بجانب سياراتهم، ثم ما لبث الجمهور العربي أن قام بتقليدهم لتنتشر الرقصة في البلاد العربية.





سخر أكرم البزاوي، من رقصة كيكي kiki، عبر صفحتة الشخصية على موقع التغريدات "تويتر".





وكتب:"أوبر؟ أيوه يافندم أتفضل، لأ أنا عايز أعمل كيكي".





وأضاف: "طب أحنا مش هنعمل كيكي عكس بعض وبعدين نحضن بعض".