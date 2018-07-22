برلمانية تطالب بتعديل قانون العقوبات بعد تعدي أستاذ جامعي على نجله بالضرب حتى الموت



علقت النائبة سوزي عدلي، عضو اللجنة التشريعة بمجلس النواب، على قيام أستاذ جامعي بضرب نجله حتى الموت، قائلة: "قانون العقوبات يتيح قيام الأباء بضرب أبنائهم يشترط حسن النية، وأن يكون الضرب خفيفًا"، لافتة إلى أن هناك جرائم كبيرة تحدث في المجتمع من خلال ضرب الأباء لأبنائهم.



ولفتت "عدلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن الإبن ليس ملكية خاصة للأب لكي يتصرف فيه كيفما يشاء، مشيرة إلى أنها ستطالب بتعديل هذا القانون في البرلمان خلال المرحلة المقبلة.



ونجح رجال مباحث دمياط الجديدة، في كشف غموض وفاة طالب اعدادي، حيث تبين ان والده قام بالتعدى عليه هو وشقيقيه وأحدث إصابات بالغة بهما، وذلك لقيام والدتهم وتدعى علياء عبد المنعم السجاعى 45 عامًا طبيبة بالمركز الطبى بدمياط الجديدة، بإبلاغ والدهم بقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى (400) جنيه و(2) جنيه ذهب وسبيكة ذهبية وأمهلتهم فرصة لإعادة تلك الأشياء.



وتعدى الأب على ابنائه بـ "سير" موتور غسالة مثبت بـه مفك حديد لضربهما ولإحكام السيطرة عليهم، حتى توفي أحدهم من شدة التعذيب، وتم القبض علي الاب والام واخطرت النيابة.

