إيران..تجمعات احتجاجية في عدد من المحافظات

اندلعت مظاهرات عدة في عدد من المحافظات الإيرانية، حيث نظم منتسبو صندوق التأمين للمزارعين الذين قدموا من جميع أنحاء إيران إلى طهران تجمعا احتجاجيا أمام مبنى تشخيص مصلحة للنظام، احتجاجا على عدم المصادقة على مشروع لهم.



وأوضحت المقاومة أن العاصمة طهران، شهدت كذلك تجمعات للعمال المتقاعدين في معمل «كيان تاير»، وجاء ذلك استجابة لدعوة سابقة على إثر عدم تنفيذ تعهدات قطعها مسؤولي النظام حيالهم.



وفي محافظة بوشهر، احتج المواطنون على وضع المياه بمدينة وحدتيه، حيث احتشد مواطنو المدينة للاحتجاج على شح المياه، وأغلقوا الطريق الرئيسي بين مدينتي بوشهر وشيراز للمرة الثانية احتجاجا على شح مياه الشرب.



كما تجمهرالمواطنون بسياراتهم في الطريق الرئيسي بين مدينتي بوشهر وشيراز في مفرق وحدتيه من الساعة 8 إلى 9 ليلا ومنعوا عبور السيارات من ذلك الطريق، فيما نفذ المواطنون الحركة نفسها يوم 23يونيو الماضي لمدة ساعتين من 11 صباحا إلى الواحدة ظهرا وأربكوا حركة المرور في ذلك المحور.



وتقع مدينة وحدتية في محافظة بوشهرعلى بُعد 100كيلومترشرق بوشهرويبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة وهي المركز الرئيسي لإنتاج وتعبئة تمورالمحافظة.

