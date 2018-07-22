أستاذ علوم سياسية تطالب بتعيين متحدثين رسميين لكل مؤسسات الدولة لمحاربة الشائعات

طالبت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن يكون هناك متحدثين رسميين لكل مؤسسات الدولة.





وأوضحت "بكر"، خلال حوارها ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "أون لايف" مساء الأحد، أن وجود متحدثين رسميين وبيانات رسمية في كافة الأحداث لن يترك مجالًا للشائعات.



