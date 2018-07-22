تعرف على تفاصيل تطوير منطقة الأهرامات



وأشار "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أنهم يحافظون على السياحة من خلال توفير الخدمات المرتبطة بالسائحين بأسعار مناسبة، مضيفًا أن تطوير منطقة الأهرامات سيشمل أمور كثيرة منها أنه لن يكون هناك سيارة داخل منطقة الأهرامات، وإنما سيكون هناك أتوبيسات صديقة البيئة.



وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز زوار داخل منطقة الأهرامات سيكون به سينما، مؤكدًا أن هناك مقترحات كثيرة يتم دراستها لتوفير الخدمات للسائحين، معلنا أنهم بصدد تطبيق سيناريو جديد بمنطقة الصوت والضوء.



قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطوير منطقة الأهرامات هام، ولكنه تأخر، معقبًا: "سنطور المنطقة ولكن سنحافظ على أهالينا أصحاب الخيول والجمال".