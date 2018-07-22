يقدم موقع الفجر الرياضي يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار خدمة بث مباشر ليفربول ( محمد صلاح ) الآن, مشاهدة ليفربول الانجليزي الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح مع بوروسيلا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 22-7-2018 ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية في أمريكا.. البث المباشر لمباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند اليوم الاحد حصرياً على قناة beIN SPORTS في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس الابطال الدولية اليوم الاحد الموافق 21 يوليو 2018،





مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند (محمد صلاح) بث مباشر يومنا الاحد 21-7-2018 كاس الابطال الدولية 2018 شاهد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر بتاريخ 21-7-2018 في كاس الابطال الدولية 2018.. شاهد.. الان بث مباشر مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند | مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند (كاس الابطال الدولية).





تقام المباراة فى العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وهمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على استاد ملعب بنك أمريكا، ضمن مباريات بطولة كاس الابطال الدولية، ومن المتوقع أن يدفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي بالدولي المصري ونجم الفريق محمد صلاح في المباراة منذ البداية.





تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة كاس الابطال الدولية في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD1"





موعد مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر.. مباشرة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند.. كورة اون لاين اليوم 21/7/2018 يلا شوت حصري كورة اون لاين ماتش لايف مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند.. يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الثلاثاء بدون تقطيع يوتيوب رابط كورة لايف.





يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار.. يقدم موقع يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند – كول كورة.. كورة ستار | ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر | كورة اون لاين .. كورة لايف او لاين – بث مباشر ليفربول وبوروسيا دورتموند في كاس الابطال الدولية.. رابط يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر.





يلا شوت | مشاهدة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر عبر يوتيوب | كورة لايف



