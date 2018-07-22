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مصطفى وزيري: وصلنا إلى أغلب أسرار التحنيط

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:23 م
مصطفى وزيري: وصلنا إلى أغلب أسرار التحنيط
مصطفى وزيري
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داليا الحسين
 
قال مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إنهم وصلوا إلى أغلب أسرار التحنيط، مشيرًا إلى أن عالم أمريكي بجامعة منفس في 10 فبراير 2006 وجد في مقبرة داخل وادي الملوك معمل المحنطين.

وأضاف "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن المعمل احتوى على مواد التحنيط ومن ضمن تلك المواد "القرفة "حيث كانت توضع داخل الأحشاء، بالإضافة إلى بذر النبق.

وأشار إلى أن عملية التحنيط موجودة منذ عشرات السنين، حيث يقوم البعض بتحنيط الأسود والثعالب ولكن لا تعيش؛ أما المومياء تعيش لأن المصري القديم كان يدهن زيوت ومواد تحنيط ويقوم بوضع الجثة في لفائف كتانية لمنع التفاعل الخارجي.
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