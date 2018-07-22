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ارتفاع حصيلة زلزال إيرن إلى 156 مصابًا

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:22 م
ارتفاع حصيلة زلزال إيرن إلى 156 مصابًا
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وكالات
 
ارتفعت حصيلة زلزال منطقة تازه آباد بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، اليوم الأحد، إلى 156 مصابًا.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر للزلازل، اليوم الأحد، منطقة تازه آباد بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، ما أسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصًا.

وقال بازوند: "حتى الآن دُمرت 54 وحدة سكنية في المدينة كاملة، ونسبة الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الوحدات السكنية في القرى قيد الدراسة".

وأضاف: "رغم أن الزلزال لم يسفر عن قتلى، إلا أن الدمار الذي خلفه كان كبيرًا خاصةً في القرى"، لافتًا إلى أن نسبة دمار بعض القرى بين 40 و100%.
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