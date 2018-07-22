عاجل.. أخبار السعودية اليوم | وزير الحج والعمرة يتفقد مؤسسات أرباب الطوائف

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تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الأحد، في اطار جولاته الميدانية على مؤسسات أرباب الطوائف، مركز التعبئة الآلية التابع لمكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة.



ودشن وزير الحج والعمرة، خلال جولته المبنى الجديد وخط الإنتاج للعبوات مختلفة السعات والأحجام، حيث تصل طاقته الانتاجية لـ10،800 عبوة في الساعة الواحدة \.



واطلع "بن طاهر" على جاهزيته تعبئة ماء زمزم المبارك، في إطار استعدادات المكتب لموسم حج هذا العام 1439هـ، وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل الحديثة بمشاركة أبناء الطائفة، بهدف التفاني في سقيا حجاج بيت الله الحرام بزمزم.



كما عقد وزير الحج والعمرة، اجتماعا برئيس مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبدالجليل بن عبدالهادي زمزمي، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، تم خلاله تقديم عرض مرئي، شمل استعراض لمستجدات خطة المكتب التشغيلية، التي أعدها لخدمة جميع حجَّاج البيت الحرام الوافدين من خارج البلاد لأداء مناسك حجّ هذا الموسم، وآخر لأبرز إنجازات مجلس إدارة المكتب خلال السنوات الأربع الماضية.



ورافق وزير الحج والعمرة، خلال هذه الزيارة التفقدية، نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجاج المدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة المُكلّف المهندس محمد بن أحمد عقاد والمشرف العام على مكتب الوزير محمد بن صالح الشارخ والمشرف العام على شؤون نقل الحجاج والمعتمرين رئيس المجلس التنسيقي للنقل بالرحلات الترددية الدكتور مهندس بسام بن أحمد غلمان وعدد من مسؤولي وقياديي الوزارة.

