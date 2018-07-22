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اتحاد الصناعات: مبادرة "المركزي" يستفيد منها المصانع التى تقل مديونيتها عن 10 مليون جنيه

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:03 م
اتحاد الصناعات: مبادرة المركزي يستفيد منها المصانع التى تقل مديونيتها عن 10 مليون جنيه
محمد سعد الدين
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رقية جمال
 
قال الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك حصر سابق أجراه اتحاد الصناعات للمصانع المتعثرة في مصر، لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات تقدم بمبادرة للدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لمساعدة المتعثرين، وكان هناك استجابة من البنك المركزي، وهناك بعض الحالات التى سمح بدراستها.

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الأحد، أنه سيتم مساعدة المصانع التى تعرضت للتعثر نتيجة وجود ضغوط بسبب تعويم الجنيه أو غيره من القرارات، بينما من أخذ القرض وصرفه في أشياء أخرى غير الصناعة، فلن يكون هناك دعم له.

وتابع، أن البنك المركزي وافق على عمل تسويات للمتعثرين بدلًا من الحجز على مصانعهم أو حبسهم، موضحًا أن مبادرة البنك المركزي يستفيد منها المصانع التى تقل مديونياتها عن 10 مليون جنيه، والتى تتضمن التنازل عن فوائد ديون تلك المصانع.
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